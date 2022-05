Kunstmuseum Wolfsburg zeigt "Grenzblicke aus Korea"

Eine Ausstellung ├╝ber die Teilung zwischen Nord- und S├╝dkorea ist von diesem Samstag an im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen. Die Schau "Checkpoint. Grenzblicke auf Korea" setze sich mit der politisch wie kulturell komplexen Situation in dem geteilten Land auseinander und biete faszinierende Einblicke in das Leben mit Grenzerfahrungen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Pr├Ąsentiert werden bis zum 18. September 35 Werke aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie und Video - sowohl von koreanischen als auch von nicht-koreanischen K├╝nstlerinnen und K├╝nstlern.