Schult will Bundestrainerin Entscheidung schwer machen

Wolfsburgs Torhüterin Almuth Schult steht auf dem Spielfeld.

Fu├čball-Nationaltorh├╝terin Almuth Schult sieht noch Chancen, bei der kommenden Europameisterschaft der Frauen in England als Nummer eins zu starten. "Ich m├Âchte der Bundestrainerin die Entscheidung so schwer wie m├Âglich machen", sagte die 31-J├Ąhrige vom VfL Wolfsburg bei einer Medienrunde am Dienstag. "Ich sehe nicht, dass die Entscheidung schon in Stein gemei├čelt ist."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss zwischen der routinierten Torfrau, Merle Frohms, die Schult beim VfL Wolfsburg beerbt, und Ann-Katrin Berger (Chelsea LFC) entscheiden. Zuletzt war Schults Comeback nach langer DFB-Abstinenz im April durch eine weitere Schulterverletzung geplatzt. Frohms hat gute Karten als Nummer eins zu starten. "Bis jetzt ist alles freundschaftlich, und ich gehe auch davon aus, dass das so bleibt. Merle und ich kennen uns lange", sagte Schult, die Frohms damals beim Lernen f├╝r das Abitur unterst├╝tzt habe. "Wir haben uns immer nebeneinander, aber auch miteinander entwickelt, und von daher sch├Ątzen wir uns."

Trotz ihres Wechsels in die USA zum Angel City FC aus Los Angeles will Schult weiter in der Nationalmannschaft spielen. Es sei denn, "die Reiserei w├╝rde mir zu viel werden und ich w├╝rde das noch mal ├╝berdenken. Aber bis jetzt geht meine Karriere genau so weiter wie zuvor auch."