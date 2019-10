Sport-Woche im Live-Blog

WSV-Investor will offenbar kein mehr Geld geben

31.10.2019, 17:40 Uhr | t-online.de , tme

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Nachdem wie berichtet nach einer Krisensitzung wegen der drohenden Insolvenz im Wuppertaler Rathaus zunächst eine vorübergehende Lösung gefunden wurde, zieht sich nun offenbar ein potentieller Geldgeber des Wuppertaler SV zurück. Wie die "Westdeutsche Zeitung" berichtet, hält der Ex-Vorstand Lothar Stücker nach publikwerden der Lösung eine Geldspritze seinerseits nun offenbar nicht mehr für nötig. Denn diese hätte er durchaus geleistet, um eine drohende Insolvenz abzuwenden. Doch jetzt sagt er: "Ich stehe dem Verein nahe, aber das Geld wächst auch bei mir nicht auf Bäumen."

Heute spielt der Bergischen HC gegen die Eulen Ludwigshafen. Los geht es in der Frierich-Ebert-Halle in Ludwigshafen am Rhein um 19 Uhr.



Mit nur 27 Jahren ist der D3-Junioren-Trainer vom Wuppertaler Verein SC Viktoria Rott, Kim Tholl, verstorben. Der TuS Grün-Weiß Wuppertal verabschiedete sich mit einem emotionalen Post auf Facebook von dem jungen Trainer-Kollegen.



Wir haben gerade die schreckliche Nachricht bekommen das unser Freund und Trainer-Kollege (SC Viktoria Rott) mit 27... Gepostet von TuS Grün-Weiß Wuppertal Jahrgang 2007 / U13 am Mittwoch, 30. Oktober 2019

16.36 Uhr: Achim Otto von den Wuppertaler Greyhound hört auf!

Wie der Verein mitteilte, tritt der 1. Vorsitzende mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Grund seien gesundheitliche Probleme.



14.06: Neue Verantwortlichkeiten für Ex-WSV-Vorstand



Ex-WSV-Vorstand Maria Nitzsche wird Marketingleiterin beim FSV Vohwinkel. Das berichtet das stets gut informierte Blog "rot-blau.com".

10.57 Uhr: Wuppertaler SV erreichte Sensations-Sieg vor 38 Jahren!



Nach der DFB-Überraschung von gestern Abend, wo der 1. FC Saarbrücken den 1. FC Köln raus haute, kann sich an eine ähnliche Sensation vor 38 Jahren erinnert werden, als der Wuppertaler SV gegen Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal spielte und mit 1:0 siegte.



9.46 Uhr: Wuppertaler SV weiter in Geldnot!



Der Wuppertaler SV bangt um seine Zukunft. Denn der Verein ist in finanziellen Schwierigkeiten und benötigt dringend Investoren. Eine Insolvenz würde den Verein wertvolle Punkte kosten. Am Dienstag ist deswegen im Wuppertaler Rathaus eine Kristensitzung abgehalten worden, wie die "Westdeutsche Zeitung" berichtet. Doch diese bringt offenbar auch nur eine akute und keine langfristige Linderung der Geldnot.



16.07 Uhr: Laufbahn Freudenberg wird erst 2020 fertig!



Wie die Stadt Wuppertal mitteilte, wird die Laufbahn Freudenberg nicht wie geplant dieses Jahr fertig werden. Grund seien unvorhergesehene Verzögerungen bei der Baumfirma, die sich offenbar bei den Witterungsverhältnissen verschätzt hatte und einen Kleber jetzt erst wieder bei wärmeren Temperaturen, also voraussichtlich im April anbringen kann, wie es in der Meldung der Stadt heißt.



14.30 Uhr: BHC vor Spiel gegen Ludwigshafen mit Gewinn-Ambitionen

Seit heute ist der Kader des Bergischen HC wieder komplett, nachdem alle Handball-Nationalmannschafts-Spieler wieder zurückgekehrt sind. Vor dem Spiel am Donnerstag gegen die Eulen Ludwigsburg bleibt also nicht viel Zeit zu Vorbereitung. Kapitän Kristian Nippes ist dennoch optimistisch und möchte gewinnen. "Ein Spiel, in dem es unser Anspruch sein muss, zu gewinnen", sagte er der "Westdeutschen Zeitung".

11.18 Uhr: ASV Wuppertal löst Fußball-Mannschaft auf!



Der ASV Wuppertal wurde mit sofortiger Wirkung vom Vorstand des Vereins die Fußball-Mannschaft von der Meisterschaft abgemeldet. Grund ist, dass der Verein es nicht mehr schaffen konnte, genügend Geld für den Weiterbetrieb in der Bezirksliga einzusammeln. Das berichtet "wuppertal-total". Damit ist bereits klar, dass die Fußballer beim nächsten regulären Spiel am Sonntag nicht mehr auflaufen werden.



9.35 Uhr: Jetzt steht das Strafmaß für Kevin Pytlik vom Wuppertaler SV fest

Jetzt ist es gewiss: WSV-Verteidiger Kevin Pytlik ist für zwei Spiele gesperrt. Nachdem er am Samstag nach der Partie gegen Fortuna Köln mit dem Kölner Firat Tuncer aneinandergeriet, erhielten beide Rote Karten. Pytlik wird also am Samstag in Bergisch Gladbach und beim Heimspiel am 10. November gegen Rot-Weiss Essen fehlen.

Auslöser für die Auseinandersetzung war offenbar, dass Fortuna-Keeper Kevin Rauhut einem Wuppertaler Spieler an den Hals gegangen sein soll, berichtet die "WZ".

16.46 Uhr: Lukas Stutzke läuft in Nationalmannschaft auf



Seinen ersten Einsatz für die Nationalmannschaft hat das Talent vom Bergischen HC, Lukas Stutzke, absolviert! In Hannover kam der 21-Jährige gegen Kroatien sechs Minuten zum Einsatz. Zwar machte er kein Tor, dafür gewann Deutschland bei der Partie aber mit 24:23.



Lukas Stutzke (links) beim Spiel gegen die Füchse Berlin: Der BHC-Spieler ist in die Handball-Nationalmannschaft berufen worden. (Quelle: Camera 4/imago images)



14.38 Uhr: Rote Karte für Kevin Pytlik besonders bitter

Nachdem er bereits wegen einer Obeschenkelverletzung längere Zeit nicht spielen konnte, hatte Kevin Pytlik zwar gegen Fortuna Köln sein Comeback. Doch wegen der Rudelbildung am Ende des Spiels erhielt er die Rote Karte und wird wohl erneut für einige Wochen nicht spielen können, berichtet "media-sportservice".



10.49 Uhr: Wuppertaler SV trennt sich mit 1:1 von Fortuna Köln



Nur einen Punkt konnte der Wuppertaler SV am Samstag gegen Fortuna Köln holen. Dabei schoss Nedim Pepic die Wuppertaler in der 73. Minute noch in Führung. Doch kurz vor Schluss, in der 89. Minute, gelang Franko Uzelac der Ausgleich.

Nach dem Schlusspfiff kassierten Kevin Pytlik vom WSV und der Kölner Firat Tuncer jeweils eine rote Karte. Grund dafür war eine Rangelei.

10.02 Uhr: Beck holt Bestzeit bei Opera Swim Classics in Wuppertal

Leonie Beck ist eine Weltjahresbestzeit über 1.500 Meter auf der Kurzbahn geschwommen. Die 22 Jahre alte Sportlerin aus Würzburg schlug bei den Opera Swim Classics in Wuppertal in 15:40,05 Minuten an. Den deutschen Rekord auf der Distanz von Sarah Köhler verfehlte Beck nach Angaben des Portals swimsportnews.de am Freitag nur knapp. Beck hatte bei den Weltmeisterschaften im Juli in Südkorea Freiwasser-Bronze über die nicht-olympischen 5 Kilometer gewonnen und zudem über 10 Kilometer das Ticket für die Sommerspiele 2020 geholt.

