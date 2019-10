Polizei ermittelt

Unbekannte beschmieren blitzschnell Wuppertaler Schwebebahn

07.10.2019, 09:03 Uhr | cf , t-online.de

Eine Wuppertaler Schwebebahn in Richtung Oberbarmen: Am Sonntag haben Unbekannte eine Bahn beschmiert. (Quelle: Jochen Tack/Symbolbild/imago images)

Mehrere Männer sollen am Wochenende einen Wagen der Schwebebahn in Wuppertal mit einem großflächigen Graffiti besprüht haben – und das innerhalb weniger Minuten.

Mehrere Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen Wagen der Schwebebahn in Wuppertal mit einem Graffiti besprüht. Das bestätigt die Polizei gegenüber t-online.de. Es habe sich dabei um die erste Bahn nach Oberbarmen gehandelt, die gegen 7 Uhr morgens in der Station Hammerstein beschmiert worden sei. Zuerst hatte Radio Wuppertal über den Vorfall berichtet.



Graffiti-Sprüher attackieren die Schwebebahn: Heute früh wurde die erste Bahn Richtung Oberbarmen in der Station... Gepostet von Radio Wuppertal am Sonntag, 6. Oktober 2019

Vermutlich handelt es sich bei den Tätern um vier Männer, sagte ein Polizeisprecher. Sie besprühten die Bahn "relativ schnell", offenbar innerhalb weniger Minuten. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. In der Bahn saßen nach derzeitigen Erkenntnissen keine weiteren Fahrgäste. Dass die dortigen Kameras vorab manipuliert worden sind, konnte der Sprecher nicht bestätigen.







Die Wuppertaler Stadtwerke halten sich zum Tathergang bedeckt, weil sie potenziellen Nachahmern keine Tipps geben wollen, wie ein Sprecher t-online.de sagte. Die Bahn sei aus dem Verkehr gezogen worden und müsse gereinigt werden. Noch ist nicht klar, ob die Farbe einfach zu entfernen ist oder ob der Zug neu lackiert werden muss.