Verdächtiger Geruch

Kohlenmonoxid in Wuppertaler Mehrfamilienhaus ausgetreten

21.10.2019, 10:25 Uhr | t-online.de

In Wuppertal ist in der Nacht zu Montag in einem Mehrfamilienhaus Kohlenmonoxid ausgetreten. Die Feuerwehr musste anrücken. Drei Menschen wurden verletzt.

Weil in einem Haus in der Carnaper Straße Kohlenmonoxid ausgetreten war, ist die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Einsatz in Wuppertal ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hätten die Bewohner des Hauses am Sonntagabend einen verdächtigen Geruch wahrgenommen. Sie riefen daraufhin die Feuerwehr.

Als diese mit rund 30 Einsatzkräften eintraf, stellten sie einen Defekt in der Heizungsanlage fest, weswegen Rauch und Kohlenmonoxid austraten.







Die Feuerwehr schaltete die Heizung ab und lüftete das Gebäude. Insgesamt wurden bei dem Einsatz sechs Menschen vom Rettungsdienst betreut, drei von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht.