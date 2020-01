Von nasser Fahrbahn abgekommen

Sportwagen kracht in Bushaltestelle in Wuppertal

16.01.2020, 16:21 Uhr | t-online.de

Blaulicht leuchtet auf Polizeiwagen (Symbolbild): In Wuppertal ist ein Autofahrer in eine Bushaltestelle gefahren. (Quelle: R. Peters/imago images)

Ein BMW-Fahrer in Wuppertal verlor die Kontrolle über sein Auto und landete in einer Bushaltestelle. Dort wartete ein Mann. Er konnte sich aber gerade noch rechtzeitig retten.

Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr ist ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem BMW in eine Bushaltestelle in der Westkotter Straße in Wuppertal gekracht. Das berichtet die "Westdeutsche Zeitung".

Der Mann soll auf der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Er sei über die Straße geschleudert und landete in der Haltestelle.

Dort stand ein 35-Jähriger, der auf den Bus wartete. Er konnte dem rasenden Auto gerade noch rechtzeitig durch einen Sprung auf einen Kasten neben der Haltestelle ausweichen, zitiert das Blatt einen Polizeisprecher. Allerdings sei der Mann von dem Kasten runtergestürzt und verletzte sich dadurch leicht am Bein. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Bushaltestelle war offenbar so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden musste. Die Polizei ermittelt weiter.