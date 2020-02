Enge Abstimmung mit Behörden

Bestätigter Coronavirus-Verdachtsfall an der Uni Wuppertal

Eine Studentin der Bergischen Universität Wuppertal ist als Coronavirus-Verdachtsfall eingestuft worden. Mitarbeiter und Studenten, die mit der Frau in Kontakt standen, sollen informiert werden.

Das Wuppertaler Gesundheitsamt hat die Leitung der Bergischen Universität darüber informiert, "dass sich ein Coronavirus-Verdachtsfall im Kreise der Studierendenschaft bestätigt hat". "Die betroffene Person lebt nicht in Wuppertal und hat sich während der vorlesungsfreien Zeit für eine Klausur in Wuppertal aufgehalten", so Rektor Lambert T. Koch und der Kanzler der Universität, Roland Kischkel, in einer ersten Stellungnahme.



Koch weiter: "Wie auch von der Landesregierung für solche Fälle vorgesehen, werden alle sich daraus ergebenden Schritte zum Schutz direkt Betroffener sowie der sonstigen Mitglieder der Bergischen Universität in engster Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt getroffen."



Mitglieder der Universität, die seit dem mutmaßlichen Infektionszeitpunkt in direktem Kontakt mit der infizierten Person gestanden haben, werden direkt vom Gesundheitsamt über die nun notwendigen Schritte in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus werde die Hochschulleitung in Abstimmung mit der Behörde unmittelbar darüber informieren, wenn weitergehende vorbeugende Maßnahmen zum Schutze der Bediensteten und Studierenden der Bergischen Universität erforderlich seien, heißt es in der Stellungnahme abschließend.