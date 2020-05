Täter konnten fliehen

Junge Männer rauben 71-Jährige in Wuppertal aus

14.05.2020, 12:22 Uhr | t-online.de

Blaulicht auf einem Polizeiauto: In Wuppertal ist eine Seniorin ausgeraubt worden. (Quelle: Jan Huebner/Symbolbild/imago images)

In Wuppertal haben zwei junge Männer eine 71-jährige Frau zu Boden geschubst und ihr anschließend die Handtasche gestohlen. Die Seniorin kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Zwei Personen haben am Mittwochnachmittag eine Seniorin zu Boden gebracht und ausgeraubt. Die verletzte 71-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das teilte die Polizei Wuppertal am Donnerstagmorgen mit.

Demnach schubsten die Täter die Frau auf der Fußgängerbrücke von der Schwebebahnhaltestelle Ohligsmühle in Richtung Südstraße im Stadtteil Elberfeld. Als sie am Boden lag, entwendeten die Männer ihre Handtasche und flohen in Richtung Innenstadt.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Überfalls. Die Täter sollen zwischen 14 und 20 Jahre alt sein, helle Haut und braune Haare haben.