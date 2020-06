Erneut Probleme bei der Wuppertaler Schwebebahn

Mögen hörbar keine Rechtskurven. Das würde eher für ein Problem durch die Konstruktionsänderung auf der Innenseite der Drehgestelle sprechen, leichter Radwechsel, aber weniger Gewicht, der Schwerpunkt zu weit Richtung Motor verschoben. Nur die leichte Querverbindung der Lager. Klingt so als ob das eintreten würde, was man befürchtet hatte, wenn man auf eine Verbindung der Räder komplett verzichtet, dass Minimum an Verbindung sollte aber noch reichen. Aber die Wagen scheinen in einer Rechtskurve komplett den Spurkranz zu grillen, während sie in einer Linkskurve stabil bleiben. Interessant, früher waren Flachstellen eher vom bremsen, also lag ein Zusammenhang mit dem neuen Bremssystem nah, aber wenn ein Spurkranz immer stärker als der andere belastet wird, wäre dies auch eine Erklärung.