Autofahrer schlägt Alarm

Rätselhafter Vorfall um abgefallenes Schwebebahn-Teil

20.07.2020, 13:09 Uhr | t-online.de

Ein Autofahrer will in Wuppertal gesehen haben, wie ein Teil von der Schwebebahn abgefallen und auf sein Auto gefallen ist. Doch Stadtwerke und Polizei können keine Schäden erkennen.

Rätselhafter Vorfall auf der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel. Wie die "WZ" berichtet, soll ein Autofahrer dort am Sonntag ein Teil bemerkt haben, was von der Schwebebahn herab und auf sein Auto gefallen ist.

Ein Sprecher der Stadtwerke bestätigte der Zeitung zufolge, dass es am Sonntagnachmittag wegen eines solchen Vorfalls einen Termin in der Kaisertraße gegeben haben. Doch weder die Stadtwerke, noch die Polizei hätten einen Schaden an der Schwebebahn oder am Gerüst finden können.

Zwar ermittelt die Polizei laut "WZ" noch, doch der Sprecher der Stadtwerke betonte, dass auch der Wagen des Fahrer, der den Vorfall gemeldet hatte, einwandfrei ist.

Die Schwebebahn hat seit ihrer Neueröffnung im August 2019 mit technischen Problemen zu kämpfen. Jüngst kam heraus, dass sich die Räder der neuen Wagen ungewöhnlich schnell abnutzen. Deswegen wird der Betrieb nach Ende der Sommerferien unter der Woche eingestellt.