Eltern sind infiziert

Wuppertaler Schule wegen Corona-Fällen geschlossen

19.08.2020, 15:44 Uhr | t-online.de

Ein Schild weißt auf die Maskenpflicht hin: In Wuppertal ist eine Schule wegen Corona-Fällen geschlossen worden. (Quelle: Patrick Scheiber/Symbolbild/imago images)

Die Stadt Wuppertal hat die Schüler der Grundschule Ferdinand-Lassalle-Straße vorsorglich nach Hause geschickt. Ein Kind zeigte Symptome einer möglichen Corona-Infektion.

Eine Woche nach Beginn des neuen Schuljahres ist die Grundschule Ferdinand-Lassalle-Straße in Wuppertal wieder geschlossen. Der Grund: Zwei Corona-Fälle in der Elternschaft. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Die Kinder und Lehrer seien vorsorglich nach Hause geschickt worden, da auch ein Kind der betroffenen Eltern Symptome aufwies, die auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus hindeuten. Das Gesundheitsamt werde nun die nötigen Tests der Kontaktpersonen veranlassen. Die Schule soll vorerst so lange geschlossen bleiben, bis das Ergebnis des Kindes mit Symptomen vorliegen.