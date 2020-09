Neuanschaffung nötig

Kühlhaus von Wuppertaler Tafel in "desolatem Zustand"

08.09.2020, 10:17 Uhr | t-online

Hände sortieren Möhren in einer Tafel (Symbolbild): In Wuppertal benötigt die Tafel nach eigenen Angaben dringend ein neues Kühlhaus. (Quelle: photothek/imago images)

Die Wuppertaler Tafel verteilt schon seit 25 Jahren Lebensmittel an bedürftige Menschen. Doch nun ist sie selbst auf Hilfe angewiesen, denn das Kühlhaus, in dem das Essen gelagert wird, ist alt und umweltschädlich.

Mit einem eindringlichen Spendenaufruf hat die Wuppertaler Tafel auf den schlechten Zustand ihres Kühlhauses aufmerksam gemacht und bittet um Unterstützung für eine Neuanschaffung.



"Unser derzeitiges Kühlhaus befindet sich in einem desolaten Zustand. Ein altes Aggregat, eine nicht schließende Türe und defekte Segmente erschweren unsere Arbeit um ein Vielfaches", heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Einrichtung in Wuppertal.

Zudem ist das Kühlhaus offenbar derart veraltet, das es aufgrund fehlender Umwelttvorschriften nicht mehr gewartet werden kann, so die Tafel. Hohe Energiekosten seien die Folge.

Da "Nachhaltigkeit und Umweltschutz" alle angehe, sieht sich die Einrichtung in der Verantwortung und möchte nach eigene Aussage kein Kühlhaus mehr betreiben, dessen Kühlmittel umweltschädlich sind. Da die Tafel, um den Betrieb Aufrecht zu erhalten, auf ein Kühlhaus angewiesen ist, bittet die Tafel nun um Spenden für eine Neuanschaffung.