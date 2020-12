Versuchter Raub

Mann greift 17-Jährigen mit Messer an

17.12.2020, 11:06 Uhr | t-online

Eine Person hält ein Messer in der Hand (Symbolbild): In Wuppertal hat ein Mann einen 17-Jährigen angegriffen. (Quelle: Agentur 54 Grad/imago images)

In Wuppertal hat ein Mann einen Jugendlichen bedroht. Er forderte Bargeld und verletzte den 17-Jährigen mit einem Messer. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Am Dienstagmittag hat ein 28-jähriger polizeilich bekannter Mann einen 17-jährigen Jugendlichen auf der Geschäftsbrücke am Döppersberg in Wuppertal mit einem Messer bedroht. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Als sich der Jugendliche weigerte, verletzte ihn der Mann.

Gegen 13 Uhr kam der 17-Jährige aus einem Geschäft, als der 28-Jährige ihn unter Vorhalt eines Messer aufforderte Bargeld herauszugeben. Da sich der 17-Jährige weigerte, soll ihn der Tatverdächtige mit einem Kopfstoß, Tritten und zuletzt mit dem Messer leicht verletzt haben. Der Angreifer soll außerdem versucht haben, dem Opfer das Messer an den Hals zu halten. Der 17-Jährige konnte ausweichen und den Angriff abwehren.

Der Jugendliche rief einen 15-jährigen Freund zu Hilfe. Daraufhin flüchtete der Täter. Er konnte anschließend von der Polizei festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.