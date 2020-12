78-Jährige schwer verletzt

Seniorin umgefahren – Polizei sucht Unfallfahrer

23.12.2020, 12:20 Uhr | t-online

Ein Seniorin überquert mit ihrem Rollator eine Straße: In Wuppertal ist eine 78-Jährige angefahren und schwer verletzt worden. (Quelle: Schöning/imago images)

Eine 78-Jährige Wuppertalerin ist von einem Kleintransporter angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer half der Seniorin zwar noch auf den Gehweg, floh dann aber. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Samoastraße in Wuppertal ist eine Seniorin am Dienstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die 78-Jährige die Straße mit ihrem Rollator überqueren, als sie von einem herbeifahrenden Kleintransporter erfasst wurde. Sie stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Der Fahrer des Wagens, der auf ein Alter von 50 bis 60 Jahren geschätzt wird, half der Dame zwar noch auf den Gehweg, flüchtete dann jedoch von der Unfallstelle. Die Seniorin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise und sucht nach dem Unfallfahrer. Er soll etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Außerdem trug er einen Dreitagebart und eine schwarze Kappe. Zudem ist ein Teils des Kennzeichen des weißen Transporters bekannt: KH - 335.