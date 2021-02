Wintereinbruch in NRW

Feuerwehr befreit Menschen aus Schwebebahn

07.02.2021, 14:13 Uhr | t-online, dpa

In Teilen von Nordrhein-Westfalen hat der Wintereinbruch den Verkehr lahmgelegt. In Wuppertal musste die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Schwebebahn ausrücken.

Einsatzkräfte mussten am Sonntagmorgen sechs Menschen aus einer Gondel der Schwebebahn befreien. Weil eine Stromschiene vereist war, konnte die Schwebebahn in Wuppertal nicht weiterfahren. Die Gondel hing zwischen den Haltestellen Adlerbrücke und Loher Brücke fest, wie die "WZ" berichtete.

Die Fahrgäste wurden mit Drehleitern aus luftiger Höhe befreit. Alle seien unverletzt. Wann die Bahn wieder fahren würde, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch der Busverkehr in Wuppertal ist derzeit aufgrund der Wetterlage eingestellt.