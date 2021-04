Betrüger erbeutet Schmuck

Polizei warnt vor "falschen Elektrikern" in Wuppertal

21.04.2021, 12:26 Uhr | t-online

Eine Person hält Schmuck in der Hand (Symbolbild): In Wuppertal warnt die Polizei vor "falschen Elektrikern". (Quelle: Jochen Tack/imago images)

In Wuppertal sind Betrüger unterwegs. Daher warnt die Polizei davor, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen. In einem Fall waren die Unbekannten erfolgreich.

Am Dienstag habt ein unbekannter Betrüger als "falscher Elektriker" in Wuppertal-Vohwinkel Schmuck von einem 87-Jährigen erbeutet. Gegen 10 Uhr verschaffte er sich Zutritt zu der Wohnung des Seniors in der Straße Höhe. Er gab an, die Steckdosen überprüfen zu wollen.

Der Unbekannte verwickelte den Mann in ein Gespräch und lenkte ihn ab. Dabei durchsuchte er das Haus nach Wertgegenständen. Erst nachdem der Betrüger das Haus verlassen hatten, stellte der 87-Jährige fest, dass ihm Schmuck entwendet wurde.

Laut Polizei soll der Täter etwa 35 bis 45 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er trug einen braunen Kurzhaarschnitt und ein Sakko. Zeugen oder weitere Betroffene können sich mit der Polizei unter 0202/284-0 in Verbindung setzen.

Weiterhin warnt die Polizei, keine Fremden in die eigenen vier Wände zu lassen. Betroffene können sich im Zweifelsfall beispielsweise einen Mitarbeiterausweis vorzeigen lassen oder die Firma kontaktieren, für deren Mitarbeiter sich der mutmaßliche Handwerker ausgibt.