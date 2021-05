Tödlicher Unfall bei Wuppertal

Autofahrer stirbt nach Graupelschauer auf A1

05.05.2021, 14:52 Uhr | dpa, t-online

Auf der Autobahn 1 bei Wuppertal ist es zu schweren Verkehrsunfällen innerhalb kürzester Zeit gekommen. Die Fahrbahn musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Am Mittwochmorgen ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A1 bei Wuppertal ums Leben gekommen. Der Mann sei in Fahrtrichtung Köln bei einem Graupelschauer mit einem Lastwagen zusammengestoßen, berichtet die "Westdeutsche Zeitung" nach Angaben eines Polizeisprechers. In Richtung Köln war die Autobahn zwischen Wuppertal-Langerfeld und Wuppertal-Ronsdorf zeitweise komplett gesperrt.



Auch in der Gegenrichtung hatte es im Berufsverkehr einen Unfall während eines Graupelschauers gegeben, teilte die Polizei am Morgen mit. Dies führte ebenfalls zu starken Verkehrsbehinderungen. Zum Teil waren auch Autobahnauffahrten gesperrt, heißt es. Genauere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.