Bei Einsatz in Wohnung

Polizisten erschießen Randalierer in Wuppertal

13.06.2021, 09:52 Uhr | AFP, t-online

Bei einem Einsatz in Wuppertal ist ein Mann, der zuvor in einem Haus randaliert hatte, von Beamten erschossen worden. Warum es zu der Schussabgabe gekommen ist, ist noch unklar.

In Wuppertal haben Polizisten in der Nacht zu Sonntag einen Mann erschossen, der in einem Mehrfamilienhaus an de Tannenbergstraße in Elberfeld randalierte. Anwohner hätten die Polizei gerufen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten seien dann zur Wohnung des Randalierers gegangen.

Während des Einsatzes hätten sie von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht und den 35-Jährigen getroffen. Dieser sei trotz sofortiger Hilfeleistung wenig später an seinen Verletzungen gestorben.



Eine Kommission der Polizei in Hagen und der Staatsanwaltschaft in Wuppertal ermitteln nun die genauen Abläufe. Weitere Einzelheiten gaben sie noch nicht bekannt, diese könnten erst am Montag mitgeteilt werden.