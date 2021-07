Folgen von Wasserschaden

Decken in Wohnhaus in Wuppertal durchgebogen – jetzt Entwarnung

09.07.2021, 17:33 Uhr | dpa, t-online

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolbild): In Wuppertal ist es zu einer Evakuierung eines Hauses gekommen. (Quelle: Bockwoldt/dpa)

Evakuierung in Wuppertal: In einem Wohnhaus in Vohwinkel bogen sich Decken – Dutzende Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Doch nun können sie aufatmen.

Wegen Einsturzgefahr haben mehr als 20 Menschen in Wuppertal-Wohwinkel ihr Wohnhaus verlassen müssen. "In dem Haus hat sich ein derartig großer und lang zurückliegender Wasserschaden ausgebreitet, dass es zu gefährlich für die Bewohner war, zu bleiben", sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag.

Am Freitagnachmittag konnte ein Statiker der Stadt dann Entwarnung geben. Die Decken, in denen Wasserschäden gefunden worden waren, sind statisch intakt. Damit können fast alle Bewohner in ihre Wohnungen zurück.

Wasserschaden in Wuppertal: Bewohner klagen über sich biegende Decken

Bewohner des Hauses hatten laut Sprecherin am Donnerstag die Einsatzkräfte verständigt, weil sich die Decken im Haus durchgebogen hatten. Das Haus sei daraufhin evakuiert und versiegelt worden. Tragende Holzbalken waren durch die Feuchtigkeit langsam verfault.

Die "etwas mehr als 20 Bewohner" hatten die Nacht in einem Hotel verbracht. Das Technische Hilfswerk war im Einsatz. In der Wohnung, in der der Wasserschaden begonnen hatte, müssen nun die Handwerker ans Werk. Der Vermieter hat laut der Stadt Wuppertal angekündigt, die Schäden zügig reparieren zu lassen.