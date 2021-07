Wuppertal

Hochwasser-Rückgang in Wuppertal frühestens am Nachmittag

15.07.2021, 11:13 Uhr | dpa

Die Stadt Wuppertal rechnet nach dem vielen Regen nicht vor Donnerstagnachmittag mit einem Rückgang des Pegelstandes der Wupper. "Noch immer ist der Pegel der Wupper extrem hoch", schrieb die Stadt auf Twitter. Vorher könnten die Wassermassen auch nicht abgepumpt werden. "Denn wohin sollen wir mit dem abgepumpten Wasser, wenn kein Platz zum Ableiten da ist? Dann pumpen wir das Wasser direkt in den nächsten Keller. Wir müssen also leider noch weiter warten."

Am Mittwoch war in Wuppertal extrem viel Regen gefallen: Wie die Stadt auf Twitter schrieb, entsprach die Menge des Wassers nach Angaben des Wupperverbandes einem Zehntel des durchschnittlichen Jahresniederschlages.

Viele Institutionen in Wuppertal seien aufgrund der Unwetterfolgen am Donnerstag nicht zu erreichen, schrieb die Stadt. Wer Termine im Stadtgebiet habe, solle diese verschieben. Auch der Zoo bleibt am Donnerstag geschlossen - hier gibt es keinen Strom. Busse der Wuppertaler Stadtwerke verkehren nach Angaben der Stadt derzeit nicht. Zudem gebe es zahlreiche Straßensperrungen.

Im gesamten Bereich der Talsohle sei vorsorglich der Strom abgestellt worden. Teilweise betreffe dies auch Gebiete in den höheren Lagen, da die Leitungen zusammenhingen. Im Stadtteil Beyenburg seien einzelne Häuser evakuiert worden. Besonders betroffen vom Hochwasser seien zudem Heckinghausen, Langerfeld und Barmen.