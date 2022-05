Prozess um Säureanschlag auf Manager beginnt am 24. Juni

Prozess um S├Ąureanschlag auf Manager beginnt am 24. Juni

Der Strafprozess um den S├Ąure-Anschlag auf Energie-Manager Bernhard G├╝nther beginnt am 24. Juni. Das hat das Wuppertaler Landgericht am Mittwoch mitgeteilt. Angeklagt ist ein 41-J├Ąhriger wegen gemeinschaftlicher schwerer K├Ârperverletzung.

Der Belgier soll zusammen mit einer weiteren Person den damals 51-j├Ąhrigen Manager am 4. M├Ąrz 2018 nach dem Joggen in der N├Ąhe seines Wohnhauses in Haan bei D├╝sseldorf ├╝berfallen und mit hochkonzentrierter Schwefels├Ąure ver├Ątzt haben.