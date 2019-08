Bei nächtlichem Ausflug

Spaziergänger in Essen mit Baseballschläger verprügelt

16.08.2019, 14:29 Uhr | tme, t-online.de

Bei einem nächtlichen Spaziergang ist ein Mann in Essen von mehreren Unbekannten verprügelt und mit einem Baseballschläger schwer verletzt worden. Vorausgegangen war offenbar eine bereits seit längerem schwelende Auseinandersetzung um einen aggressiven Hund.

In Essen ist ein 46-Jähriger in der Nacht zu Freitag in der Wickenburgstraße in Frohnhausen von mehreren Männern verprügelt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei Essen am Freitag mitteilte, sollen die Männer mit einem Baseballschläger auf den Essener eingeprügelt und ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht haben.

Laut Polizeibericht war der 46-Jährige bei seinen nächtlichen Spaziergängen schon häufiger auf einen Hundebesitzer und dessen Vierbeiner getroffen. Der große Hund des Mannes habe sich dabei jedes Mal "sehr aggressiv gezeigt".

Bei seinem Ausflug am Freitag traf das spätere Opfer erneut auf den Mann mit seinem Hund, der Polizeiangaben zufolge über einen Meter groß sein soll. Aus Sorge vor einem Angriff des Tiers, das laut Polizei ein Kampfhund sein könnte, hielt er offenbar einen Besenstiel abwehrbereit in den Händen. Der unbekannte Hundebesitzer forderte den Spaziergänger tatsächlich auf, still stehen zu bleiben. Dem kam der 46-Jährige allerdings nicht nach und setzte seinen Spaziergang alleine fort, heißt es.

Brutale Attacke

Kurz darauf soll er den Hundebesitzer erneut gesehen haben – diesmal ohne Hund, aber in Begleitung von zwei weiteren Männern. Das Trio verfolgte ihn. Als die Männer den 46-Jährigen erreichten, sollen sie mit einem Baseballschläger auf den Mann eingeprügelt und das Reizgas versprüht haben.







Der 46-Jährige wurde schließlich von Polizisten schwer verletzt aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt nach dem Hundebesitzer und hofft auf Zeugen, die etwas gesehen haben könnten.