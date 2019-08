Freizeit

Die schönsten Unternehmungen in Wuppertal für Familien mit Kindern

07.08.2019, 15:10 Uhr | vss, t-online.de

Familienzeit ist die schönste Zeit! Damit Sie jedoch nicht immer denselben Spielplatz besuchen müssen, stellen wir Ihnen die schönsten Unternehmungen in Wuppertal mit Kind vor. Sowohl tierische als auch abenteuerliche und actionreiche Erlebnisse stehen hier auf dem Programm.

Ein Besuch im Wuppertaler Zoo kommt bei den Kleinen besonders gut an. Die Kombination aus Spielplatz und rund 3.500 Tieren lässt so ziemlich jedes Kinderherz höherschlagen. Auch Führungen werden angeboten, verpasst werden kann so nichts. Doch die Fütterungszeiten im Wuppertaler Zoo sind ebenfalls ein Muss und sehr beliebt bei Kindern. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann den Besuch im Zoo auch noch mit einem Spaziergang durch den Zoologischen Garten in Wuppertal verbinden.

Ein Minigolf-Spiel: Beim Adventure Minigolf im Fischertal kann auf 18 Bahnen gespielt werden. (Quelle: imago images)



Beim Adventure-Minigolf im Fischertal am Rande der Barmer Anlagen ist der Name Programm: Auf 18 Bahnen mit Hindernissen und unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden kann das Familienduell vonstattengehen. Nach all der Anstrengung bietet sich der dazugehörige Biergarten nebenan perfekt für eine kurze Pause an.

Mehr Infos: Minigolf Fischertal

H2O-Badeparadies: Das Schwimmbad in Wuppertal bietet Badespaß für Groß und Klein. (Quelle: H2O-Badeparadies)



Ein paar Kilometer von Wuppertal entfernt befindet sich in Remscheid das H2O-Sauna- und Badeparadies. Ob Sommer oder Winter, hier kann das ganze Jahr über geplantscht oder entspannt werden. Während die ganz Kleinen sich im Baby- und Kleinkindbecken ausprobieren können, bietet das Erlebnisbecken jede Menge Spaß für die größeren Kinder. Von Rutschen bis hin zu Springtürmen ist das Angebot groß. Für Erwachsene ist der Saunabereich oder Hot-Whirlpool die perfekte Anlaufstelle zum Entspannen und Genießen.

Lasertag in der Fun Fabrik: In der Wuppertaler Fun Fabrik steht auch 3D-Schwarzlicht-Minigolf und die Flucht aus dem Escape Room auf dem Programm. (Quelle: Fun Fabrik Wuppertal)



Die Fun Fabrik in Wuppertal ist ein Indoor-Spielplatz für die etwas älteren Kinder. Bei einer gemeinsamen Runde Lasertag, einem Spiel im Escape Room oder einer Partie Schwarzlicht-Minigolf sind Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie vorprogrammiert.

Mehr Infos: Fun Fabrik Wuppertal

Crazy Jump: Die Trampolinhalle in Wuppertal ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene und Profis geeignet. (Quelle: Crazy Jump)



Auf rund 5.000 Quadratmetern kann in der Crazy Jump-Trampolinhalle um die Wette gesprungen werden. Mehr als 100 Trampoline und Sprung-Attraktionen für Groß und Klein finden auf drei Bereichen ihren Platz: die Main Area, die Fun Area und die Kids Area. So ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene und Profis der perfekte Sprungbereich dabei.

Upsalla Kinderpark: Auf dem Hallenspielplatz ist vom Bällebad bis hin zu Hüpfburgen einiges dabei. (Quelle: Upsalla Kinderpark)



Wer auch bei kalten Temperaturen und Regen nicht auf Ausflüge verzichten möchte, ist im Indoorspielplatz genau richtig. Jede Menge Spielgeräte und Attraktionen laden zum stundenlangen Toben ein. Vom Bällebad über Hüpfburgen bis hin zu Kletterwänden hat der Upsalla Kinderpark für jedes Kind etwas zu bieten – und für die Eltern gibt es eine entspannende Rückenmassage auf einem Massagestuhl. Ein tolles Programm für Groß und Klein.

Mehr Infos: Upsalla Kinderpark

Junge Frau im Hochseilgarten: Der Naturhochseilgarten in Wuppertal ist bei Jung und Alt sehr beliebt. (Quelle: imago images)



Der Naturhochseilgarten in Wuppertal ist bei Familien sehr beliebt. Gerade in kleinen Gruppen macht die Kletteraktion nämlich besonders viel Spaß. Auf fünf verschiedenen Stationen können die Kletterer sich auf freischwebenden Balken, Strickleitern und im gefährlichen „Spinnennetz“ beweisen, und auch viele andere Hindernisse stellen das Können auf die Probe.