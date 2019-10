Manager beim Krisenklub

Neuer Job für Stefan Effenberg in 3. Liga

05.10.2019, 13:48 Uhr | t-online.de

Neue Aufgabe für Stefan Effenberg. Der ehemalige Nationalspieler und Kapitän des FC Bayern wird Manager Sport bei Drittligist KFC Uerdingen. Das gab der Klub am Samstag auf seiner Webseite bekannt.

Stefan Effenberg ist zurück im Geschäft. Der 51-Jährige wird Manager Sport beim KFC Uerdingen und kehrt damit in offizieller Funktion in den Profifußball zurück.



Effenberg war bereits im Januar im Gespräch

Der einstige Bundesligist steht nach nur drei Siegen kurz vor den Abstiegsplätzen. Der vom russischen Investor Mikhail Ponomarev unterstützte Klub hat in diesem Jahr bereits einige Trainer verschlissen.



Effenberg war schon im Januar als KFC-Coach im Gespräch, zu einer Verpflichtung kam es aber nicht. Stattdessen kam Norbert Meier, der aber wie sein Nachfolger Frank Heinemann und dessen Nachfolger Heiko Vogel entlassen wurde. Derzeit steht Interimscoach Stefan Reisinger an der Seitenlinie.

"Stefan Effenberg hat in seiner Karriere so ziemlich alles erlebt und erreicht. Wir erhoffen uns, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Fachwissen dabei helfen kann, die nächsten Schritte auf dem Weg nach vorne zu machen", sagte Präsident Ponomarev auf der vereinseigenen Webseite.







Effenberg selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Der KFC Uerdingen ist ein Traditionsverein und hat ein großes Potenzial. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden", so der "Tiger". Effenberg soll kommende Woche das sportliche Konzept vorstellen.

Seit Anfang dieser Saison war Effenberg nicht nur als Experte im Doppelpass, sondern zudem als Fachmann für die DFB-Pokalspiele bei Sport1 tätig. Der Champions-League-Sieger von 2001 ist auch als Kolumnist für t-online.de tätig.