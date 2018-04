Erstmals wieder im Studio

Zwei neue Songs: ABBA-Comeback nach 35 Jahren

Spektakuläre Neuigkeiten aus Schweden. Die Erfolgsband ABBA ist wieder da. Nach 35 Jahren waren die vier Musiker erstmals wieder im Studio und nahmen zwei neue Songs auf.

Via Instagram verkündete die Kultband ABBA die frohe Nachricht. "Nach 35 Jahren haben wir vier gefühlt, dass es Spaß machen würde, wieder ins Studio zu gehen."

"Es fühlt sich gut an"

"Es fühlte sich an, als hätte die Zeit stillgestanden und wir wären nur kurz im Urlaub gewesen", gibt die Band weiter bekannt. Das neue Abenteuer beschreiben sie als eine "extrem spaßige Erfahrung". Zwei neue Songs sind bei dem ABBA-Comeback entstanden: "I Still Have Faith In You" lautet einer von ihnen.

In einer speziellen TV-Produktion soll der Song präsentiert werden. Ausgestrahlt wird er im Dezember. "Wir sind vielleicht alt geworden, aber der Song ist neu. Und es fühlt sich gut an", versichern die vier. Agnetha ist mittlerweile 68 Jahre alt, Björn mit 73 der Älteste der Band. Benny ist 71 und Anni-Frid 72 Jahre alt.

Die Erfolgsgeschichte

1972 gründeten die beiden Paare Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad die Band ABBA. Nur zwei Jahre später siegten sie beim Eurovision Song Contest mit dem Hit "Waterloo" und schafften den internationalen Durchbruch. Sie gelten als Mitgründer einer neuen internationalen Popmusik.

Ihr Song "Fernando" wurde in Deutschland 600.000 Mal verkauft. In Australien hielt sich das Lied 14 Wochen auf Platz eins und wurde bis dahin zur meistverkauften Single Australiens.

Trennung

1980 ließen sich Agnetha und Björn scheiden. Nur ein Jahr später trennten sich auch Benny und Anni-Frid. Als Musiker arbeiteten alle vier trotzdem weiterhin zusammen. 1982 kündigte die Band offiziell an, eine Pause machen zu wollen. Im Nachhinein wurde diese Pause aber als Ende der Band gesehen. Danach konzentrierten sich die Musiker auf Soloprojekte, traten hier und da im Fernsehen auf.



Zusammen waren sie erst wieder 2016 zu sehen. Zur Eröffnung der Show "Mamma Mia! The Party" kamen die ehemaligen Bandmitglieder wieder zusammen, ließen sich jedoch nicht zusammen fotografieren.