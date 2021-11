Wohnungsbrand in Dortmund

Deutscher Rock-'n'-Roll-Star Ted Herold ist tot

Seine Fans nannten ihn den "deutschen Elvis Presley". Jetzt ist Rock-'n'-Roll-Star Ted Herold tot. Er ist im Alter von 79 Jahren bei einem Wohnungsbrand in Dortmund gestorben.

Drama im Süden Dortmunds: Der "Deutsche Elvis" Ted Herold und seine Ehefrau Manuela sind bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Herolds Ex-Manager Günter Sampt und Ted Herolds Produzent Bernd Dietrich bestätigten t-online: Der Rock-'n'-Roll-Star ist tot.

"Ja, es stimmt. Ted Herold ist in seiner Wohnung verbrannt", zeigte sich Sampt fassungslos ob der bestürzenden Nachricht, die die beiden in den Morgenstunden erreicht. Feuerwehr und Polizei wollten sich zunächst nicht näher zu dem Brand äußern.

Feuer-Drama in Dortmund: Zwei Tote bei Wohnungsbrand (Quelle: Markus Wüllner )



Dichter Rauch drang aus der Wohnung in der ersten Etage des kleinen Mehrfamilienhauses, als die Feuerwehr eintraf. Trotz eines größeren Einsatzes konnte sie die beiden Bewohner der oberen Etage nur noch tot bergen. Weitere Menschen aus dem Haus mussten betreut werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei bezüglich der Ursache des Brandes.

Nächstes Jahr waren große Feierlichkeiten geplant

Nach Informationen von t-online bewohnten Ted Herold und seine Frau die erste Etage des Hauses. Im Erdgeschoss waren die Schwiegereltern des Sängers beheimatet. Sie überlebten das Feuerdrama und hatten die Feuerwehr alarmiert.

Ted Herold wurde 79 Jahre alt, seine Frau verstarb im Alter von 48 Jahren. Harald Schubring, so Herolds bürgerlicher Name, wurde in den Sechzigern zu einem großen Star in der deutschen Musikszene. Er veröffentlichte mehrere eigene Platten, stand unter anderem mit Udo Lindenberg zusammen auf der Bühne wurde gerne als "deutscher Elvis Presley" angepriesen. Nächstes Jahr, so sein Ex-Manager und sein Produzent, war eigentlich eine Riesensause für seinen 80. Geburtstag geplant.