Motto: "Optimismus und Mut"

Innovationskonferenz DLD startet mit Afrika

19.01.2019, 17:46 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Optimismus und Mut" startet dieses Jahr die Konferenz Digital-Life-Design. Den Auftakt machte die afrikanische Unternehmerin Fatoumata Ba mit einer klaren Forderung.

Die Internet-Unternehmerin Fatoumata Ba hat Investoren und Firmen ermutigt, sich stärker in afrikanischen Ländern zu engagieren. "Afrika ist ein Kontinent der Möglichkeiten", sagte Ba zum Start der Innovationskonferenz Digital-Life-Design (DLD) in München.

Sie ist Gründerin und Chefin der Internet-Plattform Janngo und gehört zum Gründungsteam der Online-Handelsplattform Jumnia. Diese gehört zu den wichtigsten Online-Angeboten des Kontinents und ist in vielen Ländern Afrikas aktiv. Sie glaube daran, dass wirtschaftlicher Erfolg und Unternehmergeist die Entwicklung Afrikas befördern können, sagte Ba.

Ba rief dazu auf, sich in Afrika einzubringen

In keiner Weltregion wachse die Bevölkerung so stark, entwickle sich eine neue Mittelschicht so schnell. Ihr selbst sei es als Unternehmerin wichtig, dabei nicht nur Geld für ihre Investoren zu verdienen, sagte Ba. Es sei wichtig, einen positiven Einfluss auf die soziale Entwicklung zu nehmen.

"Dabei geht es auch darum, die Talente in diesen Ländern zu finden und zu fördern." Talent sei auf der ganzen Welt gleich verteilt – "Möglichkeiten leider nicht". Dabei seien die Herausforderungen, vor denen der Kontinent steht, enorm.







Ba wird am Sonntag mit dem Aenne Burda Award ausgezeichnet, der seit 2006 auf der DLD-Konferenz an Frauen vergeben wird, die sich in Wirtschaft und Politik verdient gemacht haben. Die dreitägige DLD ist eine der wichtigsten Innovationskonferenzen in Deutschland.