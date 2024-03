UN wollen Haiti per Luftbrücke versorgen

Kursverläufe verfolgen: Schauen Sie sich die Entwicklung von KI-Aktien genau an, bevor Sie Geld anlegen. (Quelle: gorodenkoff/getty-images-bilder)

OpenAI ist nicht an der Börse notiert, also keine Aktiengesellschaft, sondern eine Stiftung. Doch es kann sich lohnen, in KI zu investieren.

Das US-amerikanische Unternehmen OpenAI, hinter dem Microsoft und Elon Musk stehen, hat mit ChatGPT eine moderne Lerntechnologie entwickelt ("Deep-Learning-Program"), die Aufsehen erregt hat. Sie ist einzigartig und Vorläufern wie Siri (Apple), Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft) und Software wie Spracherkennung, Diktieren oder Übersetzung weit überlegen.

ChatGPT versteht nicht nur Sprache, sondern begreift Zusammenhänge und kann daher Texte mit notwendigen Details selbstständig erweitern. Kein Wunder also, dass Anleger sich zunehmend für Investments in künstliche Intelligenz interessieren.

KI-Aktien – wie Sie investieren können

Anleger haben zurzeit die Qual der Wahl: Immer mehr Aktien von Unternehmen, die die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (englisch: AI = Artificial Intelligence) vorantreiben und KI in ihre Produkte einbeziehen, streben international an die Börse. Es gibt aber auch etablierte Unternehmen, mit denen Sie an diesem Boom teilhaben können.

Zu KI-Aktien zählen die Aktien großer Technologiekonzerne. So investieren Sie mit Aktien von Apple Inc., Nvidia Corporation oder IBM Corp. (International Business Machines) auch in die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Ein Vorteil hierbei ist auch die Größe der Unternehmen. Bei kleineren Start-ups im Bereich KI ist das Investment-Risiko größer.

Nvidia

Das US-Unternehmen Nvidia (ISIN: US67066G1040), das für seine Grafikkarten bekannt wurde, produziert unter anderem Hochleistungsprozessoren und Chipsätze für Anwendungen in den Bereichen KI und maschinelles Lernen, zum Beispiel für Autohersteller zur Weiterentwicklung des autonomen Fahrens oder für die Medizintechnik. So konnten zum Beispiel durch den Abgleich großer Datenmengen Krebszellen von gesunden Zellen unterschieden werden. Das Unternehmen wächst rasant.

CrowdStrike

Als eine weitere Alternative zur Investition in OpenAI wird in Fachkreisen das US-Unternehmen CrowdStrike (ISIN: US22788C1053) genannt – "die erste Cloud-native Endgeräteschutzplattform zur Abwehr von Sicherheitsverletzungen". CrowdStrike ist eine Sicherheitssoftware, die maschinelles Lernen nutzt, um Schadstoffware zu identifizieren.

KI-Aktien: Für mutige Einsteiger mit langem Atem

Mithilfe von künstlicher Intelligenz biologische Intelligenz nachahmen – wird das Ziel je erreicht werden? Auch wenn die IT-Branche in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Aufschwung erlebte, sollten Sie als Anleger vor Ihrer Entscheidung eine gründliche Analyse betreiben und sich an die üblichen Regeln für den Kauf einer Aktie halten.