Rendite mit Dividenden erzielen Wie Vermögensaufbau in Krisenzeiten funktionieren kann

Von t-online , llb Aktualisiert am 11.08.2025 - 15:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Dividendenausschüttungen sind für Privatanleger ein wichtiger Teil beim Vermögensaufbau. (Quelle: andresr)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jedes Jahr überweisen börsennotierte Konzerne ihren Aktionären Geld in Form von Dividenden. Wer Aktien hat, profitiert. Lohnt sich das auch in Krisenzeiten?

Oft wird die Frage diskutiert, ob es sinnvoll ist, in Krisenzeiten sein Geld in Aktien anzulegen. Denn es heißt ja, dass Unternehmen bei schrumpfender Wirtschaftsleistung weniger produzieren, weniger verkaufen und weniger verdienen. Sinkt der Gewinn eines Unternehmens in einer akuten Schwächephase, dann sinkt für gewöhnlich auch der Aktienkurs.

Anleger profitieren trotz Krise von Dividenden

Anleger, die gezielt starke Unternehmen mit hohen Dividendenzahlungen für ihr Depot aussuchen, profitieren trotzdem, selbst bei fallenden Aktienkursen. Denn die Unternehmen sind bestrebt, ihre Dividendenzahlungen auch in Krisenzeiten stabil zu halten. Nach Ansicht von Conrad Lauterbach, Fonds- und Portfoliomanagement beim Vermögensverwalter Allington Investors, kann eine Dividendenausschüttung ein positives Zeichen für Anleger sein. Es signalisiert, dass das Unternehmen profitabel wirtschaftet.

Je stärker ein Unternehmen im Markt aufgestellt ist und je größer seine Marktanteile sind, desto eher kann es Preiserhöhungen durchsetzen und Gewinne stabil halten. Selbst über einen längeren Zeitraum mit schwacher Konjunktur ist es dann in der Lage, eine Dividende auszuzahlen.

Die Dividende sollte gut finanziert sein

Anleger sollten beim Kauf von Aktien nicht ausschließlich auf eine hohe Dividendenrendite schauen, sondern das gesamte Unternehmen betrachten. Fachleute raten, darauf zu achten, dass das jeweilige Unternehmen das ausgeschüttete Kapital auch wirklich verdient hat.

"Viele Unternehmen zahlen ihre Dividenden in unveränderter Höhe fort – auch wenn es die Gewinnsituation nicht erlaubt, weil man gegenüber Anlegern eine Dividendenkontinuität signalisieren möchte", sagt Lauterbach. Finanziert das Unternehmen die Dividende über Kredite oder Kapitalerhöhungen, beispielsweise über die Ausgabe neuer Aktien, widerspricht das dem eigentlichen Interesse der Aktionäre.

Steigende Dividendenrendite bei sinkenden Aktienkursen

Dass die Dividendenrendite steigt, wenn der Aktienkurs fällt, resultiert zwangsläufig aus ihrer mathematischen Berechnung: Rendite / Aktienkurs x 100. Bei einem Aktienkurs von 100 Euro und einer Dividende von 5 Euro je Aktie liegt die Dividendenrendite bei 5 Prozent. Würde der Aktienkurs bei unverändert gezahlter Dividende auf 70 Euro sinken, steigt die Dividendenrendite auf 7,1 Prozent.

Wer in Wirtschaftskrisen klug agiert und sinkende Aktienkurse als Chance begreift, kann durch den Kauf günstiger Aktien von höheren Dividendenrenditen profitieren. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen profitabel bleibt und gleichbleibende Dividenden auszahlt.

Und mehr noch: Sollten Unternehmen im nächsten Wirtschaftsaufschwung die Dividenden erhöhen, steigt sogar die Dividendenrendite für Anleger, die Aktien zu einem niedrigen Kurs gekauft haben.

Dividendenaktien als Depot-Stabilisator

Anleger, die auf eine Dividendenstrategie setzen, haben einen weiteren Vorteil bei fallenden Märkten. In sechs der acht letzten größeren Marktkorrekturen hätten Aktien mit hoher Dividendenausschüttung im Schnitt einen geringeren Kursrückgang erlitten als der breite Markt, sagt Finanzexperte Andreas Heinrich vom Vermögensverwalter Hansen & Heinrich. Das zeige eine Gegenüberstellung der beiden Indizes MSCI World High Dividend Yield und MSCI World. Demnach könnten Dividendenaktien als Depot-Stabilisator in Zeiten unruhiger Aktienmärkte fungieren.

Aktienauswahl sollte gut überlegt sein

Bei der Auswahl von Aktien rät Dyrk Vieten vom Vermögensmanager Ficon, nicht nur auf eine hohe Dividende respektive Dividendenrendite zu schauen. In die Überlegungen sollten auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Verschuldung des Unternehmens, der Gewinn, die Marktposition und das Geschäftsmodell einfließen.