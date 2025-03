Was ist Rebalancing?

Beim Rebalancing stellen Sie die ursprüngliche Verteilung Ihres Geldes auf die einst festgelegten Werte wieder her. Dafür prüfen Sie in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel einmal im Jahr, ob die Wertverteilung in Ihrem Portfolio noch Ihren ursprünglichen Vorstellungen entspricht. Schließlich haben Sie zu Beginn Ihres Investments genau abgewogen, wie viel Risiko Sie mit welcher Anlageklasse eingehen möchten.

Um ihr Portfolio besser abzusichern, können Sie auch in mehrere dieser Anlageklassen investieren. Die Absicherung Ihres Portfolios mit mehreren Anlageklassen, die sich je nach Marktlage gegenseitig ausbalancieren, heißt in der Fachsprache Asset Allocation – hier lesen Sie mehr dazu.

Doch egal, ob Sie sich für eine risikofreudige oder eine risikoarme Verteilung in Ihrem Portfolio entschieden haben – der Finanzmarkt ist dynamisch. Das bedeutet: Das Verhältnis bei Ihrer Anlage ist nicht in Stein gemeißelt, sondern verändert sich mit dem Marktgeschehen . Das Rebalancing kann Ihnen helfen, die ursprüngliche Wertverteilung wieder zu erreichen.

Wie funktioniert Rebalancing?

In unserem 50/50-Beispiel würde Rebalancing also bedeuten, dass Sie einen Teil der gut gelaufenen Aktien verkaufen und dafür bei den schwächer ausfallenden Anleihen so lange nachkaufen, bis Ihr Aktienanteil wieder 50 Prozent beträgt und 50 Prozent Ihres Geldes in Anleihen investiert sind. In welchen Abständen Sie Ihr Portfolio überprüfen, liegt an Ihnen. Gängig ist ein Jahreszyklus, aber Sie können auch alle halbe Jahre oder sogar alle drei Monate das Verhältnis Ihrer Anlageklassen anpassen.