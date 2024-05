Umfrage Deutsche setzen auf Bitcoin & Co.: So viel investieren sie Von t-online , llb Aktualisiert am 10.05.2024 - 18:48 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bitcoin, Ethereum und Litecoin: Immer mehr Anlegerinnen und Anleger kaufen Kryptowährungen aus einem ganz bestimmten Grund. (Quelle: everythingpossible) Kopiert News folgen

Knapp die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland investiert in Aktien, ETFs und Immobilien. Viele suchen ihr Glück auch in Kryptowährungen – diese sind besonders begehrt.

Jeder achte Anleger in Deutschland hat bereits in Kryptowährungen investiert. Das ergab eine Studie des Hamburger Forschungsinstituts Splendid Research. Noch immer liegen Aktien und Immobilien weit vorne. Doch zugleich rückt die Anlageklasse der Kryptowährungen immer mehr in den Fokus der Anleger. Die folgenden Gründe sind ausschlaggebend für den Kauf von Digitalwährungen – und so viel Geld haben die Deutschen bereits in Kryptos investiert.

Beliebteste Kryptowährungen

Etwas weniger als die Hälfte der Erwachsenen (45 Prozent) besitzen Kapitalanlagen – vorrangig investieren die Deutschen in Aktien und Immobilien. Deutsche Sparerinnen und Sparer legen Wert auf einen guten Überblick über den eigenen finanziellen Spielraum sowie eine fundierte Finanzberatung. Einflussfaktoren wie Rendite und mögliche Risiken spielen bei ihren Entscheidungen dabei die größte Rolle.

Knapp ein Drittel der deutschen Anleger (31 Prozent) haben bereits darüber nachgedacht, in Kryptowährungen zu investieren. Bei den Kryptowährungen steht Bitcoin mit großer Mehrheit (80 Prozent) an der Spitze der Bekanntheit, Ethereum belegt den zweiten Platz (31 Prozent), gefolgt von Litecoin und Dogecoin (16 Prozent). Obwohl 88 Prozent der befragten Personen Kryptowährungen ein Begriff sind, schätzt nur jeder Vierte seine Kenntnisse in diesem Bereich als mindestens gut ein.

Das sind die Gründe für eine Investition in Krypto

Neben Neugier (37 Prozent) ist die Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen (33 Prozent), laut der Studie eine der Hauptmotivationen für Investitionen in Kryptowährungen. Ebenfalls knapp ein Drittel der Befragten (32 Prozent) kauft digitale Währungen, weil sie auf steigende Kurse spekulieren.

Im Durchschnitt tätigen die Besitzer von Kryptowährungen ihre erste Investition in diesem Bereich nur wenige Monate, nachdem sie sich mit dem Thema vertraut gemacht haben. Zwei Drittel der Anleger in Kryptowährungen konnten mit ihren Investitionen Gewinne erzielen, die sich im Durchschnitt auf 8.300 Euro belaufen.

Größte Hürden

Die größten Hürden für Kryptoinvestitionen seien mangelnde Kenntnisse und die Volatilität, also die Schwankungsanfälligkeit des Marktes, erklärt Studienleiterin Maryam Al-Windi von Splendid Research. Zudem befürchten viele, dass der Markt noch nicht reif genug ist, um Investitionen in Kryptowährungen als stabile und nachhaltige Anlagemöglichkeit zu betrachten.

Das zeige, dass ein umfassendes Beratungsangebot und Aufklärung über Kryptowährungen ein guter Weg sein könnten, um einer breiteren Masse der Bevölkerung die Möglichkeit der Investition in Kryptowährungen zu ermöglichen und das Vertrauen von Anlegern zu stärken, so Al-Windi.

Übrigens: Anleger, die in Kryptowährungen investieren, haben im Durchschnitt rund 7.825 Euro in digitalen Währungen im Depot. Zum Vergleich: Laut "Business Insider" haben Anleger im Durchschnitt rund 14.400 Euro in Aktien und 15.900 Euro in ETFs investiert.