Trade Republic: Einfach, aber mit einem Haken

Auch der zweite in Deutschland bekannte Neobroker Trade Republic unterscheidet sich in einigen Punkten stark von den gängigen Handelsanbietern in der Krypto-Szene. Denn er gibt seinen Kunden nur eingeschränkte Handelsmöglichkeiten.

So erhalten Trade-Republic-Kunden etwa kein eigenes Wallet – also ein digitales Portmonee, in dem Sie Ihre Coins aufbewahren. Stattdessen verwahrt die von der Bankenaufsicht Bafin geprüfte BitGo Deutschland GmbH die Krypto-Münzen für die Kunden.

Zukunft des Bitcoins: Ist die Kryptowährung das digitale Gold?

Für Sie heißt das: Ihre Coins sind also durchaus sicher verwahrt, aber Sie können ihre Bitcoins nicht frei verwenden. Denn als Trade-Republic-Kunde können Sie keine Bitcoins versenden oder auf Ihrem Wallet empfangen.

Sie haben also keine Möglichkeit, Ihre Bitcoins an ein Wallet eines anderen Anbieters oder an ein dezentrales Cold Wallet zu senden. Die Kunden sind damit deutlich enger an den Broker und den Treuhandverwalter gebunden als bei anderen Anbietern. Wer sich von Trade Republic lösen will, ist gezwungen, seine Bitcoins zu verkaufen.

Der Neobroker spricht daher vor allem Kunden an, die kurzfristig mit Bitcoin und Co. an der Börse spekulieren und von den Kursgewinnen profitieren möchten. Wer langfristig in Kryptowährungen investieren und vor allem selbstständiger mit den Coins umgehen möchte, sollte einen Anbieter mit mehr Spielraum wählen.

Experten empfehlen große Anbieter

Wenn Sie unabhängiger in Kryptowährungen investieren möchten, bieten sich die großen Anbieter an, die sich seit Jahren auf den Markt behaupten. Das sind etwa:

Coinbase

Binance

Kraken

Bitpanda

Bison, als deutsche Alternative

Diese Anbieter geben etwa durch ihre Erfahrung, ihre Größe und das dahinterstehende Handelsvolumen den Kunden eine gewisse Stabilität. "Die großen Krypto-Börsen sind ihren Kinderschuhen entwachsen und werden erwachsen. Die Seriosität hat sich bei diesen stark verbessert in den vergangenen Jahren", sagte Professor Michaela Hönig von der Fachhochschule Frankfurt, die zu Kryptowährungen forscht, t-online.

Kraken und Coinbase bieten zudem als US-amerikanische Anbieter europäische IBAN-Konten an, sodass Kunden ihre Gelder nicht auf US-Konten schicken müssen. Coinbase hat außerdem die Coins der Kunden vor Hacking-Angriffen versichert. Bitpanda ist die führende Handelsplattform auf dem europäischen Markt mit Sitz in Österreich. Sein Geschäftsmodell ähnelt in der Struktur und den Gebühren Coinbase. Auch die Auswahl an handelbaren Währungen ist ähnlich groß.