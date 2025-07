Genau dieser Frage ist der internationale Onlinebroker Oanda nachgegangen. Er hat untersucht, welche Einzelaktien in Deutschland am häufigsten bei Google gesucht werden. Die Auswertung zeigt: Besonders Tech-Riesen wie Nvidia oder Tesla , aber auch deutsche Unternehmen wie Rheinmetall oder BASF stehen hoch im Kurs.

Doch was sagt dieses Suchverhalten aus? Spiegelt das große Interesse auch den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen wider? Und lohnt sich ein Investment in besonders populäre Aktien?

Beliebteste Aktien laut Google-Suchvolumen

Die größten Aufsteiger der letzten drei Monate

Die Ergebnisse zeigen: Manche Unternehmen gewannen in kurzer Zeit deutlich an Aufmerksamkeit. Tesla steht mit einem Anstieg von 125 Prozent an der Spitze. Ebenfalls stark zugelegt haben Apple und Henkel, jeweils mit einem Plus von 124 Prozent, gefolgt von Boeing mit 123 Prozent. Auch Beiersdorf schaffte es mit einem Plus von 83 Prozent in die Top 5 der Aufsteiger.