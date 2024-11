Ab Mai 2025 gelten in Deutschland neue Vorschriften für Reisepässe und Personalausweise: Gedruckte Passfotos werden abgeschafft, künftig sind nur noch digitale Bilder erlaubt. Damit will die Bundesregierung die Digitalisierung und Entbürokratisierung im Passwesen vorantreiben.

Digitale Passfotos: Künftig zwei Wege zur Auswahl

Wer einen neuen Ausweis beantragt, hat zwei Möglichkeiten, ein digitales Passfoto anzufertigen: entweder in zertifizierten Fotostudios oder in speziellen Fotoautomaten, die direkt in den ausstellenden Behörden stehen sollen. Die Automaten übernehmen mehr als nur das Foto: Sie erfassen auch Fingerabdrücke und Unterschriften und übermitteln die Daten sicher an die zuständigen Stellen.