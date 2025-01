Wie funktioniert eine Erbengemeinschaft?

In einer Erbengemeinschaft gilt in der Regel die Mehrheitsregel nach Erbquoten – und nicht nach Köpfen. Jedem Erbe gehört ein sogenannter Erbteil . Wenn aber ein Teil des Nachlasses verkauft werden soll, muss dies einstimmig geschehen.

Gut zu wissen: Eine Frist für das Auflösen einer Erbengemeinschaft gibt es nicht. Eine Erbengemeinschaft ist zwar eigentlich nicht auf Dauer angelegt und soll in der Auseinandersetzung enden (siehe unten). In der Praxis kann eine Einigung bisweilen aber Jahre dauern.

Wie kann man eine Erbengemeinschaft auflösen?

Wenn Streit in der Erbengemeinschaft entsteht

Dann können Sie einen Teilverkauf anstreben. In diesem Fall verkaufen Sie Ihren Teil des Erbes an einen Dritten. Die anderen Erben können dann ihren Teil auch verkaufen – oder aber ein Miterbe nutzt sein Vorkaufsrecht, das ihm laut § 2034 BGB zusteht. In diesem Fall steigt er statt des Dritten in den Kauf ein und übernimmt etwa ein Haus.