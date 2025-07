In China setzt der Konzern auf den Verbrenner

Ein Markt aber macht dem Konzern weiter Sorgen: In China sank die Zahl der Auslieferungen auf Konzernebene im ersten Halbjahr um 2,3 Prozent auf 1,31 Millionen. Im zweiten Quartal konnte der Konzern dort immerhin ein leichtes Plus von 2,8 Prozent erreichen. Im hart umkämpften Elektroautomarkt China hatte der Konzern VW inmitten der Rabattschlacht lokaler Hersteller den Fokus auf die Verbrennermodelle gelegt. Obwohl es bei den E-Autos in der Volksrepublik im zweiten Quartal um fast ein Drittel bergab ging, konnte VW so insgesamt die Verkäufe steigern.