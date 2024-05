Aktualisiert am 14.05.2024 - 12:44 Uhr

Zunächst ist alles ganz prima: Der nette Nachbar kauft für die Tante ein, geht mit ihr spazieren, schenkt Blumen und begleitet sie sogar zum Arzt und zur Bank. Irgendwann reden beide über Geld. Nein, für seine Unterstützung will der Nachbar nichts nehmen. Aber wie wäre es, ihn großzügig im Testament zu bedenken, zum Beispiel mit der Eigentumswohnung? Ein fiktiver, aber realistischer Fall. Ob das schon Erbschleicherei ist?

Erbschleicherei ist kein Straftatbestand

Kommt darauf an, sagen Experten. Denn Erbschleicherei ist eine Grauzone. Jan Bittler, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht im Deutschen Anwaltverein, sagt: Ein Paragraf, der Erbschleicherei strafrechtlich definiert, existiert nicht, wie Rechtsanwalt.

Enger Kontakt und Nähe schützen

Testamente schieben fremdem Zugriff einen Riegel vor

Wer etwas zu vererben hat, kann sich und sein Vermögen selbst vor unberechtigtem Zugriff schützen. Der gängigste Weg ist das Testament. Es wird handschriftlich oder von einem Notar aufgesetzt. Letzteres kostet Gebühren. Es bietet aber die Gewähr, dass der letzte Wille nicht in falsche Hände gerät, weil notarielle Testamente beim Nachlassgericht und im Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer hinterlegt werden.

Mit der Hand geschriebene Testamente liegen meistens zu Hause in der Schublade. Sicher ist das nicht. Im Gegenteil. Wissen Dritte von der Existenz des Papiers, ist das Risiko von Fälschungen oder gar des Verschwindens hoch. Beides kommt vor, wenn jemand mehr vom Vermögen abhaben will als ihm zugedacht ist oder überhaupt erben will. Auch das sind Formen der Erbschleicherei. Präventiv sollten Verfasser und Verfasserinnen handgeschriebener Testamente diese beim Nachlassgericht verwahren lassen.