Die Abkürzung ROI steht für "Return on Investment" und ist wichtig für Unternehmen. Was genau steckt dahinter? Hier bekommen Sie die Antwort.

Unternehmen unterliegen ständigen Marktveränderungen. Um diesen Veränderungen gerecht zu werden und somit wettbewerbsfähig zu bleiben, sind vielfach hohe Investitionen erforderlich. Entscheidend ist die Länge der Amortisationsdauer, also der Zeitspanne, in der die ausgemachten Raten zurückgezahlt werden, und ob diese sich lohnen. Hierbei kommt die Bilanzkennzahl ROI ins Spiel. Wir klären auf, was darunter zu verstehen ist.