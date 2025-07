SV-Brutto: Was davon bei Ihnen ankommt – und was nicht

Die Begriffe „Netto” und „Brutto” sind leicht zu unterscheiden, aber was hat es mit dem SV-Brutto auf sich? Nicht alles, was ein Arbeitnehmer am Ende des Monats brutto verdient hat, gehört automatisch zum SV-Bruttobetrag. Die Abkürzung SV steht für Sozialversicherung. Worum es dabei geht und warum dieser Begriff wichtig ist, wird in folgendem Ratgeber erklärt.