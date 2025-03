In der gesetzlichen Pflegeversicherung gibt es zusätzlich zum normalen Beitrag noch einen Kinderlosenzuschlag. Doch was genau bedeutet "kinderlos"?

Wer in Deutschland krankenversichert ist, ist auch Pflichtmitglied in der Pflegeversicherung. Gesetzlich Versicherte werden automatisch Mitglied in der sozialen Pflegeversicherung (SPV), privat Versicherte müssen eine Pflegepflichtversicherung abschließen (PPV). In der gesetzlichen Pflegeversicherung gilt eine Besonderheit für Kinderlose: Sie müssen einen Zuschlag zahlen.