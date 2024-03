Kinder versorgen, Haushalt schmeißen, Teilzeit arbeiten – so geht es nach wie vor vielen Frauen. Für die Rente ist das schlecht. Doch es gibt eine Lösung.

So sehr es sich viele Paare auch vornehmen, die Arbeit zu Hause gleichberechtigt aufzuteilen: Häufig zerbricht der Plan an der Realität. Ein Partner bekommt womöglich eine Beförderung, die er nicht ausschlagen will, und reduziert dann doch nicht seine Stundenzahl. Das Kind benötigt vielleicht mehr Betreuung, als beide vorher dachten.