Wann meldet sich die Rehaklinik nach der Bewilligung?

Wann kann ich nach der Bewilligung in Reha?

Nachdem Ihre Reha bewilligt wurde, hat das Warten leider noch kein Ende. Zwischen drei und acht Wochen vergehen im Schnitt bis zum Antrittstermin in der Klinik. In dringenden Fällen ist ein Eilverfahren möglich. Die Rehaklinik teilt Ihnen in einem Einladungsschreiben den genauen Beginn Ihrer Behandlung mit. Meist sind auch wichtige Informationen wie Packlisten, Regeln der Klinik und Besonderheiten enthalten. Im Briefkopf finden Sie Ihren Ansprechpartner, falls noch Fragen offen sind.

Wie schnell funktioniert das Eilverfahren für Rehas?

Das Reha-Eilverfahren kommt in Betracht, wenn medizinische Gründe eine bevorzugte Aufnahme in die Klinik erforderlich machen. Der Begriff bedeutet allerdings nicht, dass Sie innerhalb kürzester Zeit aufgenommen werden. Rechnen Sie mit einer Wartezeit zwischen drei und acht Wochen, bis ein Platz in der Rehaklinik für Sie frei ist. Ob die Aufnahme dringlich ist, entnehmen Sie Ihrer Zusage. Die gewählte Klinik wird durch den Kostenträger darüber informiert und kontaktiert Sie so bald wie möglich.