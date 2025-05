Fahrraddiebstahl: Welche Versicherung schützt Sie am besten?

Aktualisiert am 15.05.2025 - 10:30 Uhr

Aktualisiert am 15.05.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Moment mit Schrecken: Sie wollen Ihr Fahrrad abschließen, doch es ist weg – ein Diebstahl. Allein 2024 wurden 245.868 gestohlene Fahrräder gemeldet. Nur etwa jeden zehnten konnte die Polizei aufklären, berichtet "Stiftung Warentest Finanzen" in der neuesten Ausgabe (Heft 6/2025). Eine Versicherung kann den Schaden ersetzen.

Doch welche für wen die richtige ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Etwa vom Wert des Fahrrads. Fahre ich nur gelegentlich oder täglich? Wo wohne ich? Wer in einem Ort mit niedriger Diebstahlquote lebt und ein Rad mit geringem Wert hat, kommt vielleicht auch ganz ohne Versicherung klar.

Welche Versicherung brauche ich? Das ist eine Typfrage

Viele Tarife im Test schneiden "sehr gut" ab

Preise variieren je nach Diebstahlrisiko

Der Tarif "Fahrrad-Diebstahl (Paket S)" der Signal Iduna etwa ist in Städten mit hohem Risiko – im Test Berlin und Göttingen – genauso preiswert wie in der Stadt Remscheid mit Niedrigrisiko. Bezogen etwa auf ein Trekkingrad für 1.500 Euro kostet die Police hier jährlich je 32 Euro. Für ein rund 6.000 Euro teures E-Lastenrad kostet die Police 50 Euro, für ein E-Cityrad (3.000 Euro) sind es je 38 Euro.

Der Tarif "Diebstahl-Schutz" der Huk24 ist im Niedrigrisikogebiet Remscheid für das Trekkingrad sehr günstig (25 Euro), dafür wiederum in den genannten Klau-Hochburgen teuer (37 Euro in Göttingen, 101 Euro in Berlin).