Gehaltsabrechnung: So viel kostet die Krankenversicherung

Ob Angestellte, Azubis oder Rentner – alle gesetzlich Versicherten zahlen Beiträge an ihre Krankenkasse. Auf der Gehaltsabrechnung ist der Betrag zwar sichtbar, doch nur wenige wissen, wie genau er sich zusammensetzt. Dabei lohnt sich ein Blick hinter die Zahlen: Denn der Krankenkassenbeitrag besteht aus zwei Komponenten – und nur eine davon ist bei allen gleich. Dieser Artikel zeigt, worin der Unterschied liegt, welche Rolle die Krankenkasse selbst dabei spielt und warum das bares Geld bedeuten kann.

Das steckt hinter dem Krankenkassenbeitrag

Auf der Gehaltsabrechnung ist der Beitrag zur Krankenversicherung in der Regel mit "KV Arbeitnehmer" oder "KV AG + AN" gekennzeichnet. AG steht hier für den Arbeitgeberanteil, "AN" für den Anteil des Arbeitnehmers.