Steuern: Einmalzahlung versus lebenslange Rente

Bei der Direktversicherung der Leserin handelt es sich um einen sogenannten Altvertrag, da er vor 2001 abgeschlossen wurde. In dem Fall wurden Beiträge nach § 40b EStG in der alten Fassung pauschal mit 20 Prozent besteuert; die spätere Auszahlung bleibt als Einmalzahlung steuerfrei. Lesen Sie hier mehr dazu.

Entscheidet sich die Leserin stattdessen für eine lebenslange Altersrente, so muss sie den sogenannten Ertragsanteil versteuern, der in § 22 EStG festgeschrieben ist und sich nach dem Alter bei Rentenbeginn richtet. Geht die Leserin mit 65 Jahren in Rente, fallen auf 18 Prozent ihrer Betriebsrente Steuern an.