Aktualisiert am 27.05.2024 - 05:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Was kostet ein Arztbesuch als Selbstzahler?

Übernimmt die Krankenkasse eine Therapie, Behandlung oder Untersuchung nicht, zahlt der Patient aus eigener Tasche. Für gesetzlich Versicherte stellt sich die Frage, was ein Arztbesuch als Selbstzahler kostet.

Privat versicherte Personen gehen für Arztrechnungen in Vorkasse und erhalten das Geld zurück. Wird eine Leistung als Selbstzahler in Anspruch genommen, trägt der Patient die Kosten vollständig selbst.

Wann kommt es zu Selbstzahlung?

Meistens kommt das bei Leistungen vor, die nicht zu den regulären vertragsärztlichen Behandlungen gehören. Der Arzt kann keine Rechnung an die Krankenkasse stellen und rechnet direkt mit Ihnen ab. Am häufigsten stellen Ärzte Rechnungen direkt an Patienten, wenn diese: