In dem Fall setzt der Staat ein fiktives Mindesteinkommen an, auf dessen Grundlage dann der Mindestbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung berechnet wird. Das fiktive Einkommen liegt derzeit bei 1.178,33 Euro im Monat.

Mindestbeitrag in der GKV berechnen

Wichtig zu wissen: Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, muss automatisch auch einen Beitrag in die gesetzliche Pflegeversicherung zahlen. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt 3,4 Prozent. Macht also zusätzliche 40,06 Euro im Monat (3,4 Prozent von 1.178,33 Euro). Wer keine Kinder hat und älter als 23 Jahre ist, zahlt weitere 0,6 Prozent zusätzlich. Das ergibt einen monatlichen Mindestbeitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung von 47,13 Euro (4 Prozent von 1.178,33 Euro). Lesen Sie hier, wer in der Pflegeversicherung als kinderlos gilt.