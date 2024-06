Als Selbstzahler zum Arzt

Deckt die Versicherung die Kosten für den Arztbesuch nicht ab, ist die Inanspruchnahme von Leistungen als Selbstzahler möglich. Ärzte und Zahnärzte legen ihre Tarife nicht willkürlich fest, sondern sind an die Gebührenordnung gebunden. In diesem Verzeichnis ist vorgegeben, welche Kosten für einzelne Behandlungen veranschlagt werden dürfen. Die GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) gilt für privatversicherte Patienten und kommt zudem bei Selbstzahler-Leistungen zur Anwendung.

Pflicht zur Rechnungsstellung nach Behandlung

Kann man zum Arzt gehen, ohne versichert zu sein?

Ohne Krankenversicherung ist eine Behandlung als Privatpatient möglich. Steht hierfür das nötige Budget nicht zur Verfügung, gibt es ehrenamtliche Einrichtungen für die medizinische Versorgung. In Notfällen ist es in Deutschland jederzeit möglich, akut ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen, auch in einem Krankenhaus. Sind Sie unfreiwillig nicht versichert, sprechen Sie im Ernstfall mit dem sozialmedizinischen Dienst der Klinik, um einen gültigen Versicherungsstatus zu erhalten.