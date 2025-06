Private Krankenversicherung: Die bessere Wahl?

An der eigenen Gesundheit wollen die wenigsten Menschen sparen. Und doch kommen in Deutschland nur relativ wenige Patienten in den Genuss von Chefarztbehandlungen oder kurzfristigen Arztterminen bei Spezialisten. Meist handelt es sich dabei um jene elf Prozent der Bevölkerung, die Mitglied einer privaten Krankenversicherung (PKV) sind.



Mitglied einer solchen Versicherung kann werden, wer mehr als 73.800 Euro brutto im Jahr verdient (Stand: 2025). Doch selbst dann lohnt sich ein Wechsel von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung nicht immer. t-online erklärt, für wen es sinnvoll ist, sich privat versichern zu lassen, und wann ein Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) möglich ist.