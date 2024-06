Nachteile privater Krankenversicherungen

Risiko steigender Beiträge im Alter

Der wohl wichtigste Nachteil der privaten Krankenversicherung ist ihr finanzielles Risiko. Denn im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung sind die Beiträge in der PKV nicht einkommensabhängig. Sie richten sich neben dem gewählten Tarif auch nach Ihrem Alter und Gesundheitszustand. Mit zunehmendem Alter und häufigeren Behandlungen steigen die Beiträge oft drastisch an, was für ältere Menschen eine enorme finanzielle Belastung darstellen kann.

Erschwerter Wechsel in GKV

Wer dem entkommen will, indem er zurück in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) wechselt, trifft auf hohe Hürden. Gerade wenn Sie schon älter als 55 Jahre sind, ist die Chance auf einen Wechsel verschwindend gering. Damit will der Gesetzgeber verhindern, dass Menschen in jungen Jahren die günstigen Beiträge in der privaten Krankenversicherung abgreifen und später, wenn die Prämien teurer geworden sind, ins Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung wechseln, in das sie Jahrzehnte lang nicht eingezahlt haben.